Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет Politeka.net.
"Мы советуем людям выезжать из (временно оккупированного - ред.) Энергодара, особенно женщинам и детям. С атомной станции есть четыре выхода электричества, остался только один. Вчера был обстрел в Днепропетровской области, и нашим операторам пришлось снизить нагрузку 5-го энергоблока. Это чистый ядерный терроризм (российских оккупантов – ред.)", – сказал Старух.
Также он напомнил, что ЗАЭС является крупнейшим в Европе, там хранится 1200 тонн урана.
"Шутить с такими вещами невозможно. Необходима демилитаризация станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение нештатной ситуации", - подчеркнул Старух.
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Также он предупредил, что если оккупанты устроят аварию на ЗАЭС, придется эвакуировать 400 тысяч человек.
"Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка , Днепрорудное и другие", - рассказал Старух.
Напомним, минувшей ночью оккупанты снова били по районам Днепропетровской области. Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.
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Между тем , аналитики Института изучения войны заметили признаки контрнаступления ВСУ.
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