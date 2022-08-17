Об этом в эфире телемарафона заявил глава Запорожской ОВА Александр Старух, пишет Politeka.net.

"Мы советуем людям выезжать из (временно оккупированного - ред.) Энергодара, особенно женщинам и детям. С атомной станции есть четыре выхода электричества, остался только один. Вчера был обстрел в Днепропетровской области, и нашим операторам пришлось снизить нагрузку 5-го энергоблока. Это чистый ядерный терроризм (российских оккупантов – ред.)", – сказал Старух.

Также он напомнил, что ЗАЭС является крупнейшим в Европе, там хранится 1200 тонн урана.

"Шутить с такими вещами невозможно. Необходима демилитаризация станции и 30-километровой зоны от тяжелого вооружения боеприпасов, чтобы не было малейшего намека на возникновение нештатной ситуации", - подчеркнул Старух.

Также он предупредил, что если оккупанты устроят аварию на ЗАЭС, придется эвакуировать 400 тысяч человек.

"Если взять 50 км зону обязательного отселения, что может возникнуть в результате возможной аварии на АЭС в Энергодаре, то это больше 200 тысяч в нашей области и под 200 тысяч в соседней Днепропетровской области... Города Никополь, Марганец, Энергодар, Васильевка , Днепрорудное и другие", - рассказал Старух.

Напомним, минувшей ночью оккупанты снова били по районам Днепропетровской области. Под удар попали Никопольский и Криворожский районы.

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