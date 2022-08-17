Как сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, погибли около ста оккупантов.

«Около 100 российских бойцов уже на концерте у кобзона... По предварительной информации, во временно оккупированном Лисичанске уничтожено бывшее здание СБУ, где оккупанты организовали себе штаб. Пока "вышли из чата" около 100 отнюдь не рядовых абонентов», - сообщил Гайдай.

Также глава Луганской ОВА намекнул, что количество погибших может еще возрасти, ведь уровень медицины у оккупантов таков, что «от 300-го до 200-го - только один шаг».

В Сети также появились кадры с места удара, на которых рашисты озадаченно бродят по руинам здания.

«Не база уже, а кучка мусора», «Бавовна, она повсюду», – комментируют кадры пользователи соцсетей.

Также Гайдай рассказал, что сейчас вообще происходит в оккупированных городах и селах Луганской области. Там, по его словам, постоянно случаются «неприятные сюрпризы» для россиян.

«Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел «русский мир», удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов», - рассказал Гайдай.

Между тем количество ликвидированных оккупантов с начала полномасштабного вторжения достигло новой цифры – 44 100. Таковы официальные данные Генштаба ВСУ на утро 17 августа.

Напомним, жителям многотысячного украинского города посоветовали уезжать.

Между тем аналитики Института изучения войны заметили признаки контрнаступления ВСУ.

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