В лесу между селами Здвижевка и Блиставица в Киевской области обнаружили тело мирного жителя.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на начальника Главного управления Национальной полиции в Киевской области, мужчину и его семью расстреляли кафиры.

«Машину 58-летнего мужчины и его семьи войска российской федерации обстреляли в конце февраля, когда мирные жители пытались эвакуироваться из оккупированного района Киевской области. В результате расстрела автомобиля погиб и глава семьи, его жена и старший 17-летний сын. Пуля попала в голову и 5-летней Анастасии» – рассказал Небитов.

К счастью, врачам удалось спасти девочку.

Тела двух членов этой семьи обнаружили в расстрелянном оккупантами Renault Trafic еще в начале апреля.

Третье тело, отца, удалось обнаружить только 15 августа – оно было закопано на обочине.

Кто его похоронил – неизвестно. На месте трагедии до сих пор разбросаны личные вещи семьи, находившиеся в машине.

В целом, по словам Небитова, на сегодняшний день правоохранители обнаружили на территории области 1352 тела погибших от рук российских военных гражданских жителей. Большинство из них – это люди, убитые из стрелкового оружия, то есть сознательно расстрелянные.

"Также у нас остаются люди, пропавшие без вести во время активных боевых действий. Их около 300, мы продолжаем их искать", – отметил глава полиции Киевщины.

Напомним, 5 апреля украинский журналист Дмитрий Комаров опубликовал на своей странице в Facebook и Instagram видео с расстрелянными машинами на обочине трассы, расположенной примерно в 40 километрах от Киева и в 20 километрах от Бучи.

"Молодая пара, парень и девушка. В лобовое стекло стреляли, убили людей. Подойти не могу, скоро прибудут саперы", - прокомментировал журналист, стоя рядом с белым микроавтобусом.

Со временем родственники узнали микроавтобус, и смогли шаг за шагом восстановить обстоятельства трагедии.

Два человека, которых Комаров принял за молодую пару, оказались сыном и матерью. Они, а также отец, чье тело еще не было найдено, были убиты 28 февраля. В машине были еще два человека - пятилетняя Настя и ее бабушка, которым, как оказалось, удалось спастись.

Напомним, жителям многотысячного украинского города советуют уезжать.

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