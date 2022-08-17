Сотрудники криминальной полиции Закарпатья разоблачили на получении неправомерной выгоды двух таможенников.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Закарпатье.
Оперативники разоблачили на совершении коррупционных преступлений сотрудников таможенного поста «Астей» на КПП «Лужанка».
В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили, что группа лиц, а именно советник таможенной службы ІІІ ранга и инспектор таможенной службы IV ранга, способствовали незаконному ввозу различных групп товаров без растаможки. Соответственно, за это они требовали денежное вознаграждение.
Правоохранители уже провели ряд санкционированных судом обысков по месту работы и проживания таможенников.
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При процессуальном руководстве Закарпатской областной прокуратуры указанным лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления.
По санкции статьи злоумышленникам грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества. По делу идет досудебное расследование.
Напомним, жителям многотысячного украинского города советуют уезжать.
Также сообщалось о новом ракетном ударе по курортной Затоке в Одесской области.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ превратили штаб оккупантов в кучу мусора.