На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области и Львовский портал.

Представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем находились 70 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

Полиция организовала на трассе реверсное движение.

"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осторожны", - отметили в патрульной полиции.

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