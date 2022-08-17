На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области и Львовский портал.
Представитель патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем находились 70 пассажиров.
По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.
Полиция организовала на трассе реверсное движение.
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"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осторожны", - отметили в патрульной полиции.
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