В Умань в Черкасской области накануне праздника Рош га-Шана прибыло более 300 хасидов.

Об этом сообщила мэра города Ирина Плетнева.

Она добавила, что гостей не ждали и обращались с просьбой не приезжать из-за войны.

«Приехало где-то чуть больше 300 хасидов. Мы не ждали их, и не совсем ждём, и обращаемся тысячи раз к ним, чтобы они не ехали, потому что совсем ситуация не хорошая. Не стоит им ехать и подвергать опасности и себя, и наших жителей», – сказала Плетнева.

Она также отметила, что не имеет права запрещать приезжать хасидам.

Накануне спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщал, что Украина не сможет принять в этом году паломников для празднования Рош га-Шана из-за начавшейся россией войны.

«Правительство намерено запретить паломнические посещения хасидами Умани, поскольку из-за российских прилётов это может быть чрезвычайно опасно», — сказал он.

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