«Современная война – это война ресурсов и ресурсы, конечно, истощаются у обеих сторон».

Об этом, как пишет Politeka.net, в интервью «Голосу Америки» заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Так, министр выразил мнение, что вариант замораживания войны вряд ли возможен.

"Возможный вариант снижения активности, в зависимости от того, какой сезон", - подчеркнул Резников, отметив, что ресурсы иссякают у обеих сторон.

И каждая сторона требует времени на восстановление.

«Это касается и нашего врога. Они, по разным данным, потеряли как минимум треть своего боевого потенциала», - подчеркнул Резников.

Министр обороны также отметил, что первоначальные планы рф по захвату украинской столицы и свержению власти провалились и уже не будут реализованы.

"Я бы хотел, чтобы люди понимали: мы уже пережили самое страшное. Цель врага – захватить столицу Украины Киев, поставить на колени правительство или добиться бегства президента из Киева, создание какого-то правительства в изгнании и таким образом, по сути, захвата всей Украины, создание каких-то своих сателлитов, сепаратистских группировок – этого не произошло. И уже не произойдет", – отметил министр обороны Алексей Резников.

Министр также отметил, что враг применяет тактику террора и украинцам следует понимать, что это «не спринтерская дистанция, а марафон».

Поэтому украинцам нужно сохранять веру в себя, в свою страну, в сектор безопасности и обороны, платить налоги, создавать рабочие места.

«Чтобы выжить, нужно платить денежное довольствие Вооруженным силам и всему сектору обороны», - добавил Резников.

Кроме того, министр заверил, что ВСУ пока не нуждается в увеличении общего количества личного состава, мобилизации подлежат конкретные специалисты.

«Задачи по мобилизации определяются Генеральным штабом. Они оценивают количество сил и средств, необходимых им на тот или иной момент ведения боевых действий, оценивают потери…», - пояснил министр.

По словам Резникова, сейчас в ВСУ прежде всего нужны: операторы БПЛА, IT-специалисты, связисты, артиллеристы, а также специалисты, которые смогут быстро овладеть более сложными системами вооружения натовского стандарта.

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, изменились ли глобальные планы Кремля относительно Украины.

Также сообщалось, что отмечены признаки контрнаступления ВСУ.

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