Министр обороны России Сергей Шойгу перед началом вторжения в Украину провел тайную встречу со своим британским коллегой, Беном Уоллесом.

Об этом он рассказал в интервью The Washington Post.

В ходе своей встречи министры говорили о вероятности российской агрессии против Украины и министр России Шойгу заверил министра обороны Британии, что никакой войны не будет.

В свою очередь Уоллес предупредил Шойгу, что россия столкнется с яростным сопротивлением, если вторгнется в Украину.

"Я знаю украинцев – я был в Украине пять раз – и они будут воевать", - отметил Уоллес.

В то же время Шойгу сообщил, что лучше знает украинцев.

"Моя мать – украинка, все это часть нашей страны", - цитирует слова Шойгу Уоллес изданию WP.

Отмечается, что Уоллес посещал россию 11 февраля.

По информации разведки нескольких стран НАТО стало ясно, что россия готовит полномасштабное вторжение в Украину.

В то же время Кремль отрицал какое-либо проявление военных действий, а 24 февраля пути объявил начало военной операции в Украине.

Что известно о матери Шойге

Мать Шойгу – Александра Яковлена ​​Кудрявцева. Родилась в Луганской (тогда Ворошиловградской) области в Украине. В 1951 году окончила Харьковский сельскохозяйственный институт и по распределению приехала в Туву, где познакомилась с Кужугетом Шойгу, редактором районной газеты.

Напомним, жителям многотысячного украинского города посоветовали уезжать.

Между тем аналитики Института изучения войны заметили признаки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, изменил ли путин свои цели в Украине.