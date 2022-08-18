Как сообщает украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, установка еще известна как «Змей Горыныч» и предназначена для проделывния ходов на противотанковых минных полях.

«Это военное преступление. После таких ударов нет шанса выжить», - сообщил Бутусов, опубликовав также видео, снятое во время боев за Мариуполь.

На кадрах машина российских оккупантов буквально испепеляет жилые многоэтажки.

УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина – от 80 до 90 метров.

Разминирование происходит после подрыва заряда — ударная волна от его взрыва влечет за собой срабатывание механических детонаторов мин. Однако полное разминирование не гарантируется — к примеру, могут остаться взведенными мины, имеющие детонаторы двухкратного нажима, противопехотные мины натяжного действия. Не реагируют на взрывную волну магнитные, сейсмические и инфракрасные детонаторы.

Известно также, что УР-77 применялся россиянами и в боях за Рубежное.

"По состоянию на конец июля 2022 года, согласно данным портала Oryx, всего с начала полномасштабной войны в Украине российские оккупационные войска потеряли 13 машин УР-77 «Метеорит», из них четыре были уничтожены, еще две — брошены и семь — затрофеены бойцами ВСУ", - говорится в публикации Wikipedia.

«Родня сидела в том доме, я им сочувствую - на этом участке был ад...», «Мариуполь, попадание примерно в саму школу либо на территорию стадиона или садика, можно четко понять по форме гаражей», - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Напомним, неумолимо растет количество жертв ракетного удара россиян по жилому дому в Харькове.

Также сообщалось, что замечены признаки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что штаб россиян превратился в кучу мусора – видео.