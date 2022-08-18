Противник продолжает сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, сдерживании временно захваченных районов Херсонской и Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Так, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.

На Харьковском направлении враг вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов.

На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.

Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы.

Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.

На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков.

Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов.

Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.

Таким образом, бойцы ВСУ совершили невероятное - отбили вражеские атаки по всем направлениям.

Напомним, растет количество жертв ракетного удара россиян по жилому дому в Харькове.

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Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.