Так, согласно обновленным данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания занятых ранее рубежей и недопущения наступления Сил обороны Украины.
На Харьковском направлении враг вел огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Совершил дистанционное минирование местности недалеко от Лебяжьего.
На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов.
На Краматорском направлении враг обстреливал из танков и реактивных систем залпового огня районы Славянска, Краматорска, Спорного, Донецкого, Ивано-Дарьевки, Северска, Звоновки и Райгородка. Нанес авиационный удар возле Веселого.
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Вел наступление в направлении Николаевка - Выемка, успеха не имел, отошел.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы.
Оккупанты вели наступление в направлениях Владимировка – Соледар, Покровское – Бахмутское, Покровское – Бахмут, Клиновое – Бахмут, Семигорье – Зайцево, Семигорье – Кодема и Гольмовский – Зайцево. Ни на одном из направлений наступления захватчики не достигли никаких положительных результатов и с потерями отошли.
На Авдеевском направлении враг совершал обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков.
Вел наступление на направлении Лозовое – Первомайское, успеха не имел, отошел.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник ведет оборону занятых районов. Обстреливал районы населенных пунктов.
Пытался вести штурмовые действия в направлении Егоровка - Шевченко, успеха не имел, отошел.
Таким образом, бойцы ВСУ совершили невероятное - отбили вражеские атаки по всем направлениям.
Напомним, растет количество жертв ракетного удара россиян по жилому дому в Харькове.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".
Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.