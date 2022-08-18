Военная часть в Чечне пожаловалась на сотню казаков, которые самовольно покинули Украину.

Так, в распоряжении The Moscow Times оказалась жалоба губернатору Краснодарского края от в/ч № 16544 из Чеченской республики. На документе печать 71 гвардейского мотострелкового полка и подпись командира.

В тексте сказано, что вторая рота БАРС-11 (добровольцы боевого армейского резерва), сформированного из кубанских казаков под командованием подполковника Валерия Ефремова, в количестве около 100 человек самовольно покинула позиции.

Так, отмечается, что казаки отказались идти в наступление, саботировали приказы и распивали спиртное. Отряд подавал отрицательный пример другим военнослужащим.

В документе также потребовали «более не направлять на СВО из числа казачьих подразделений, слабых духом, кто не разделяет всю ответственность».

Отказникам в военные билеты поставили печати «Склонен к предательству, лжи и обману».

Добавим, в мае атаман Кубанского казачьего войска и по совместительству заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов заявил об отправке казаков на войну с Украиной. По его словам, они "отрядами уходят на фронт".

Власов опубликовал несколько фотографий с людьми в военной форме, у одного из них на видна латинская буква Z на шевроне.

«Ряженые. Максимум что могут только на мирных митингах из-за спин полицаев парней и девушек лупить нагайкой», «Защищать свой суверенитет на территории другого суверенного государства? Что за бред», «Да уж, это им не митинги разгонять», - комментируют пользователи Telegram информацию о бегстве казаков.

Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".

Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.