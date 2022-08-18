Так, в распоряжении The Moscow Times оказалась жалоба губернатору Краснодарского края от в/ч № 16544 из Чеченской республики. На документе печать 71 гвардейского мотострелкового полка и подпись командира.
В тексте сказано, что вторая рота БАРС-11 (добровольцы боевого армейского резерва), сформированного из кубанских казаков под командованием подполковника Валерия Ефремова, в количестве около 100 человек самовольно покинула позиции.
Так, отмечается, что казаки отказались идти в наступление, саботировали приказы и распивали спиртное. Отряд подавал отрицательный пример другим военнослужащим.
В документе также потребовали «более не направлять на СВО из числа казачьих подразделений, слабых духом, кто не разделяет всю ответственность».
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Отказникам в военные билеты поставили печати «Склонен к предательству, лжи и обману».
Добавим, в мае атаман Кубанского казачьего войска и по совместительству заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов заявил об отправке казаков на войну с Украиной. По его словам, они "отрядами уходят на фронт".
Власов опубликовал несколько фотографий с людьми в военной форме, у одного из них на видна латинская буква Z на шевроне.
«Ряженые. Максимум что могут только на мирных митингах из-за спин полицаев парней и девушек лупить нагайкой», «Защищать свой суверенитет на территории другого суверенного государства? Что за бред», «Да уж, это им не митинги разгонять», - комментируют пользователи Telegram информацию о бегстве казаков.
Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".
Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.