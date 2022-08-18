Россия тянет к границе с Украиной эшелон с ракетами из Улан-Удэ, возможно, готовясь к 24 августа.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает СтратКом ВСУ. Так, по данным СтратКома, россия концентрирует у границ с Украиной и на оккупированных территориях большое количество ТПК (транспортно-пусковых контейнеров) из ЗУР (зенитных управляемых ракет) к ЗРК С-300.

«В начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 28 вагонов, с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 ЗУР. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах», - рассказали в ВСУ.

Также сообщается, что из арсенала комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов в Котово изъято более 120 контейнеров с ракетами к ЗРК С-300.

Кроме того, стало известно, что в районе Джанкоя было складировано около 440 ТПК к ЗРК С-300 .

Впрочем, после взрывов пока неизвестно, были ли они уничтожены.

В то же время в белорусской Зябровке в 22 км от границы с Украиной также идет концентрация ракет к С-300 и общее количество ТПК превышает 60 ед.

В СтратКоме подчеркивается, что угроза массированного обстрела территории Украины, как минимум, ракетами С-300 очевидна.

«С учетом прибытия ряда эшелонов до 20 числа очевидно и то, что они концентрируются к 24 августа», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее известный военный эксперт Олег Жданов предупредил, что россия может нанести массированный ракетный удар по Украине или 24 августа, или растянуть атаку на несколько суток – например, с 23 августа по 24 августа.

"Россия, скорее всего, готовится, к какой-то пакости против нас накануне приближающихся праздников Дня Флага и Дня Независимости Украины (23-24 августа)", - пояснил эксперт.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат также предупреждал о возможных провокациях и обстрелах в День Независимости.

«Надо безусловно готовиться, есть у нас разная информация от ГУР и другие службы имеют некоторую информацию об этих перемещениях. У нас скоро большой праздник – День Независимости, понятно, что противник всегда использует такие даты для "поздравлений", мы должны быть готовы к этому", - заявлял Игнат.

Тем временем стало известно, что Кремль якобы хочет встречи путина с президентом Украины Владимиром Зеленским - всплыли детали внезапного визита Эрдогана в Украину.

Также сообщалось, что из Украины сбежали десятки Кубанских казаков.

Кроме того, с 18 августа для россиян начнет действовать новый жесткий запрет - жизнь для них уже не будет такой, как прежде.

Напомним также, что ВСУ мощно ударили по зубах оккупантов - на каких направлениях.