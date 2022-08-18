Российские захватчики похитили мужчину из дома в оккупированном Херсоне. Во время незаконного обыска они обнаружили у него флаг Украины.
Об этом сообщает полиция Херсона.
Так, рашисты ворвались в дом 45-летнего местного жителя.
"На территории домовладения оккупанты провели незаконный обыск, в гараже нашли флаг Украины, после чего военные связали мужчине руки, закрыли лицо, поместили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении. Сейчас местонахождение мужчины неизвестно" – говорится в сообщении.
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Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".
Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.