В Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн 200 тыс. рублей. Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Мужчина живет в военном городке, ранее принадлежавшем штабу главного командования ПВО. В него якобы позвонили по телефону работники ФСБ и предупредили об украинских хакерах, которые снимают средства со счетов россиян.
Опасаясь украинцев, мужчина снял в банке 1 млн 200 тыс. рублей. Затем по совету работника ФСБ он перевел эти деньги на счет, который якобы указали представители российской спецслужбы.
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После этого 76-летний россиянин получил сообщение с благодарностью. В нем говорилось о якобы том, что деньги он перевел народу Украины. Россиянин обратился в полицию.
Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".
Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.