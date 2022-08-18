Как только появилась информация, на что Притула потратил деньги, которые донатили на Байрактары, сеть тут же заполонили веселые мэмы.

Несколько недель назад основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил масштабную акцию "Народный Байрактар", в рамках которой украинцы всего за несколько за несколько дней собрали 17 миллионов долларов. Однако, потратить средства на приобретение Байрактаров не получилось, а все потому, что компания-производитель решила их подарить ВСУ.

После этого в благотворительном фонде Притулы заинтриговали, что решили потратить эти средства на более крупный проект. Несколько недель граждан держали в напряжении, и вот Притула объявил – за 17 млн долларов купили спутник. А точнее, купили доступ к данным спутника, которые позволят ВСУ еще более мощно уничтожать врагов.

Что известно о новом спутнике

Он позволяет получать снимки поверхности вне зависимости от времени суток и погодных условий. Данные, как правило, обновляются каждые несколько часов, что на тактическом уровне позволяет наблюдать за боевыми действиями. На микроволновых снимках можно различить отдельных людей из-за разрешения фото до 25 см на пиксель. Кроме того, спутник находится под удобным наклоном для наблюдения за территорией Украины. По предварительным данным, Украина получила доступ к спутниковым снимкам сразу же после покупки.

Конечно же, такая грандиозная новость не осталась без внимания украинцев, сеть тут же взорвалась остроумными и веселыми мэмами на тему покупки спутника.

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