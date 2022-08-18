Несколько недель назад основатель благотворительного фонда Сергей Притула объявил масштабную акцию "Народный Байрактар", в рамках которой украинцы всего за несколько за несколько дней собрали 17 миллионов долларов. Однако, потратить средства на приобретение Байрактаров не получилось, а все потому, что компания-производитель решила их подарить ВСУ.
После этого в благотворительном фонде Притулы заинтриговали, что решили потратить эти средства на более крупный проект. Несколько недель граждан держали в напряжении, и вот Притула объявил – за 17 млн долларов купили спутник. А точнее, купили доступ к данным спутника, которые позволят ВСУ еще более мощно уничтожать врагов.
Что известно о новом спутнике
Он позволяет получать снимки поверхности вне зависимости от времени суток и погодных условий. Данные, как правило, обновляются каждые несколько часов, что на тактическом уровне позволяет наблюдать за боевыми действиями. На микроволновых снимках можно различить отдельных людей из-за разрешения фото до 25 см на пиксель. Кроме того, спутник находится под удобным наклоном для наблюдения за территорией Украины. По предварительным данным, Украина получила доступ к спутниковым снимкам сразу же после покупки.
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Конечно же, такая грандиозная новость не осталась без внимания украинцев, сеть тут же взорвалась остроумными и веселыми мэмами на тему покупки спутника.
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