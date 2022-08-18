В сети сообщают о взрывах в оккупированной Керчи (Крым).
По информации жителей города, было два взрыва. Как будто взрывы были в районе моста. Возможно, сработало ПВО. А может, нет.
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Тем временем в России в Белгородской области вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, в нескольких селах началась эвакуация.
Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«В районе села Тимоново Валуйского городского округа вспыхнул склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние », - написал Гладков.
По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы, причину пожара установят позже.