В сети сообщают о взрывах в оккупированной Керчи (Крым).

По информации жителей города, было два взрыва. Как будто взрывы были в районе моста. Возможно, сработало ПВО. А может, нет.

Тем временем в России в Белгородской области вспыхнул пожар на складе с боеприпасами, в нескольких селах началась эвакуация.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В районе села Тимоново Валуйского городского округа вспыхнул склад с боеприпасами. По последним данным, пострадавших нет, жертв нет. Глава округа вывозит жителей сел Тимоново и Солохи на безопасное расстояние », - написал Гладков.

По его словам, на месте происшествия уже работают оперативные службы, причину пожара установят позже.