В оккупированном Крыму вечером 18 августа снова раздаются взрывы. На этот раз – на военном аэродроме Бельбек .

Официальных подтверждений пока нет, однако в сети появляется все больше сообщений о взрывах.

Местные жители слышали громкие звуки со стороны аэродрома. Говорят, что это точно не салюты, потому что окна дрожали.

После этого раздались сирены. Также неслись машины "МЧС".

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Что пишут в сети о взрывах возле Бельбека:

Также появилось видео с Бельбека. На нем видно, что взрывы действительно мощные. Громкие звуки раздаются один за другим.