Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним, фонд Сергея Притулы сообщил, что за 600 миллионов гривен, собранных украинцами, был куплен спутник и доступ в базу данных спутниковых снимков для украинской армии.

«Конечно, у нас такие данные были, в том числе и свои. Но такая помощь нужна, потому что она усиливает наши возможности. Это безусловно плюс», - сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов

В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ пояснили, «что же такое прикупил Притула».

Так, поясняется, что ICEYE это не просто компания, у которой во владении есть группа спутников, делающих качественную съемку высокого качества.

«Спутники ICEYE производят съемку с помощью синтезированной радиолокационной апертуры (SAR), которая позволяет в любое время суток и при любых погодных условиях сканировать объекты», - пояснили в СтратКоме.

Также подчеркивается, что системы SAR благодаря автоматическому распознаванию объектов с применением распределенного радиолокационного изображения и цифровой обработки сигналов способны видеть помехи.

«То есть, грубо говоря, не то чтобы плотная облачность, а даже стены построек для этой системы не помеха», - подчеркнули в Управлении, показав образцы снимков, которые делают разные спутники.

Нижний снимок именно того качества, доступ к которому получили доступ украинские защитники.

Напомним, в Сети тут же появились мемы и шутки, посвященные покупке фондом Притулы спутника.

Также сообщалось, что, по мнениею министра обороны Алексея Резникова, украинцы уже пережили самое страшное.

Кроме того, Politeka.net писала, как Украина будеть отмечать День Независимости во время войны.