В оккупированном Луганске мужчина пришел в детский сад за ребенком, но его тут же скрутили люди в военной форме и «мобилизовали».

Видео, на котором под крики испуганного ребенка горожанину заламывают руки, быстро разлтелоесь по Сети. Утверждается, что именно так происходит «мобилизация» во 2-й армейский корпус ВС РФ, который также называют "Народной милицией ЛНР".

Прокомментировал кадры и российский журналист Александр Невзоров. Он подчеркнул, что именно так вскоре будет происходить мобилизация в городах по всей россии.

«Вот-вот. Примерно так будет и в Питере. И вообще везде. Просто для сведения. Для тех, у кого нет лишних или не нужных конечностей. И для тех, кому не по вкусу опарыши во рту…», - подчеркнул Невзоров, демонстрируя своим соотечественникам кадры, как «шустрые мобилизаторы квалифицированно загребли бедолагу».

В комментариях многие ужаснулись происходящему и сравнили это с геноцидом.

«Даже донбасят, которые в 14 бегали и орали расея, сама расея считает хохлами и пускает на убой. Это теория геноцида. Там мужиков на выходе не будет. По крайней мере, мужиков, от которых может быть потомство», «Утилизация ЛДНР», «Можно еще больше ненавидеть рашистов, нежели сейчас? У меня у товарища в Филадельфии соседу-рускому сожгли СТО. Это карма», «Вот она Россия , куда они так стремились !!! Жили себе спокойно в Украине , а тут на уши сели русаки и одурачили», «Украинца схватили и хотят заставить воевать против Украины.. это только путинская мразь способна на такое», «Выбор жителей данного региона. За любовь к Рашке надо платить», «Хотели русский мир ......получите.......», «Обычный финал, обычного русского мира. Звал - путин помоги, он помог на тот Свет...», - комментируют пользователи Telegram.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян напугали повестки в почтовых ящиках.

Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме "Бельбек" недалеко от оккупированного Севастополя.

Кроме того, Politeka.net писала, что для ВСУ купили спутник - какие "космические" преимущества получили украинские защитники.