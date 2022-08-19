Российский лидер владимир путин планирует принять участие в саммите G20, который состоится на Бали.

Об этом заявил заявил президент Индонезии Джоко Видодо, пишет Bloomberg, добавляя,что на саммит также приедет Председатель КНР Си Цзиньпин.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», - заявил Видодо.

В то же время представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался подтвердить планы поездок Си, который не покидал страну с начала пандемии.

Издание также указывает, что присутствие Си и путина на саммите может спровоцировать «столкновение» с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые впервые после вторжения России в Украину встретятся лично.

Вторжение, которое произошло вскоре после того, как Путин и Си объявили о «безграничном» партнерстве.

Отмечается также, что, если путин действительно приедет, на саммите может состояться первая встреча главы кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также приглашен на Бали.

Саммит G-20 запланирован на 15 и 16 ноября.

Напомним, ранее появилась информация, что путин якобы готов на мирные переговоры с Зеленским.

Президент Украины, в свою очередь, назвал ключевое условия, при котором он готов сесть за стол переговоров. По словамм Зеленского, все дипломатические переговоры с российским руководством будут возобновлены сразу после того, как армия оккупантов покинет захваченные территории Украины.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.