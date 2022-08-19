Об этом заявил заявил президент Индонезии Джоко Видодо, пишет Bloomberg, добавляя,что на саммит также приедет Председатель КНР Си Цзиньпин.

«Си Цзиньпин приедет. Президент Путин также сказал мне, что он приедет», - заявил Видодо.

владимир путин и си цзиньпин

В то же время представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отказался подтвердить планы поездок Си, который не покидал страну с начала пандемии.

Издание также указывает, что присутствие Си и путина на саммите может спровоцировать «столкновение» с президентом США Джо Байденом и другими демократическими лидерами, которые впервые после вторжения России в Украину встретятся лично.

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Вторжение, которое произошло вскоре после того, как Путин и Си объявили о «безграничном» партнерстве.

владимир путин и Си Цзиньпин

Отмечается также, что, если путин действительно приедет, на саммите может состояться первая встреча главы кремля с президентом Украины Владимиром Зеленским, который также приглашен на Бали.

Саммит G-20 запланирован на 15 и 16 ноября.

Напомним, ранее появилась информация, что путин якобы готов на мирные переговоры с Зеленским.

Президент Украины, в свою очередь, назвал ключевое условия, при котором он готов сесть за стол переговоров. По словамм Зеленского, все дипломатические переговоры с российским руководством будут возобновлены сразу после того, как армия оккупантов покинет захваченные территории Украины.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

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