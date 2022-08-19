Два самолета столкнулись при посадке в аэропорту города Уотсонвиль в Калифорнии 19 августа.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице Уотсонвиля в Twitter.

Также сообщалось, что есть жертвы, но сколько людей погибло и ранено, известно не было.

«Продолжается расследование», - говорилось в официальном сообщении.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 18, 2022

На официальной странице Уотсонвиля опубликована информация о трагическом событии, которое унесло жизни нескольких человек.

«Город Уотсонвилл выражает глубокие соболезнования друзьям и семье умерших».

Авиакатастрофу будут расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

We are absolutely saddened to hear about the tragic incident that took the lives of several people.



The City of Watsonville sends its deepest condolences to the friends and family of those who passed. pic.twitter.com/DWxBDrjxpi — City of Watsonville (@WatsonvilleCity) August 19, 2022

"О, нет", "Молитвы за семьи этих людей", "Пусть Бог милует", "Молимся за членов их семей", - пишут в комментариях пользователи Twitter.

The city of Watsonville says multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport Thursday after two planes attempting to land collided. At least two people are dead after initial reports of multiple fatalities. https://t.co/UNw2qdwic8 — FOX 10 Phoenix (@FOX10Phoenix) August 19, 2022

Между тем СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере два человека.

Напомним, ранее стало известно об убийстве уличного музыканта, собиравшего деньги для беженцев из Украины. Старика убили на улице посреди дня.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине нашли тело подростка, пропавшего после купания.

Кроме того, Politeka.net писала, что Одессу всколыхнула страшная гибель двух мужчин. Тело одного из них было найдено в квартире, а тело второго – на дороге под многоэтажкой.