Об этом говорится в сообщении на официальной странице Уотсонвиля в Twitter.
Также сообщалось, что есть жертвы, но сколько людей погибло и ранено, известно не было.
«Продолжается расследование», - говорилось в официальном сообщении.
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На официальной странице Уотсонвиля опубликована информация о трагическом событии, которое унесло жизни нескольких человек.
«Город Уотсонвилл выражает глубокие соболезнования друзьям и семье умерших».
Авиакатастрофу будут расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.
"О, нет", "Молитвы за семьи этих людей", "Пусть Бог милует", "Молимся за членов их семей", - пишут в комментариях пользователи Twitter.
Между тем СМИ сообщают, что погибли по меньшей мере два человека.
Напомним, ранее стало известно об убийстве уличного музыканта, собиравшего деньги для беженцев из Украины. Старика убили на улице посреди дня.
Также сообщалось, что на Днепропетровщине нашли тело подростка, пропавшего после купания.
Кроме того, Politeka.net писала, что Одессу всколыхнула страшная гибель двух мужчин. Тело одного из них было найдено в квартире, а тело второго – на дороге под многоэтажкой.