После визита в Украину президента Турции Реджепа Эрдогана, который передал украинскому президенту Владимиру Зеленскому "месседж" от путина, ожидать мирных переговоров между странами нужно не ранее ноября. Такое мнением выразил политолог Юрий Романенко в своем ютуб-канале.
По словам политолога, задача путина в этой войне закрепиться на захваченных территориях Юга и Востока и давить на то, чтобы Запад ослабил санкции. В это же время в украинских властей и армии совершенно другое задание – освободить как можно больше территорий и настаивать на усилении санкций, а потом уже переходить к мирным переговорам.
Романенко отметил, что сейчас все похоже на то, что начался "обмен мнениями" о том, что стороны хотели бы. А дальше уйдет еще несколько месяцев на то, чтобы сформировать решения. И возможно уже в ноябре на Саммите G20 в Индонезии стороны перейдут к разговору о формате мирных соглашений.
"Не будет мир здесь и сейчас. И более, он может не быть еще ближайшие месяцы, годы и так далее", - рассказал Романенко.
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