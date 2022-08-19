У российских космонавтов во время выхода в открытый космос возникли неожиданные сложности с болтами.

На кадрах, опубликованных в Сети, один из космонавтов, откручивая болты, заявляет: «Найдешь этого человека, который болты такие делал – не трогай, он – мой».

Видео в своейственнйо ему жесткой и язвительной манере прокомментировал российский журналист и пулицист Александр Незворов.

«Пора бы космонавтам знать, что болты в россии не закручивают, а забивают. «Болт» на космос был забит давно и надёжно. Русский сектор МКС - бессмысленный театр, дорогая показуха не имеющая никакого научного и практического результата», - съязвил Невзоров.

Без внимания казус российских космонавтов не оставили и многочисленные пользователи Telegram.

«Сверхдержавой» запахло из космоса», «Вымести поганой метлой этих "космических" ватников с МКС и дело с концом. Меньше народа, больше кислорода. У этих горе- скрепонавтов то туалеты вечно ломаются, то они дырки сверлят в обшивке, стандартно заявляя при этом "вы вьсо врёти, мы тут не пре чьом", «Роскосмосу срочно требуется 400 млрд рублей на выявление некачественной затяжки болтов!», «Помню, было видео российского космонавта где вокруг него иконы, флаги СССР, Ленин и Путин. Думал, что это фейк и розыгрыш. Потом мне сказали, что это настоящий космонавт и это не шутка. Как так можно позориться на весь мир?», «Главное, что на эту показуху тратятся деньги. И так называемый русский мир слабеет. Что есть зерр гут», «Надо было иконку приложить, он бы сразу сам открутился, они же там с иконами летают»

Напомним, Россия собирается выйти из МКС после 2024 года.

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что к 2024 году Россия начнет формировать собственную орбитальную станцию.

Позже Илон Маск отреагировал на данную новость так: «Счастливого пути».

Напомним, что украинцы собрали деньги на спутник для ВСУ - какие преимущества украинские защитники получили перед врагом.

Также сообщалось, что в россии продолжают гореть военкоматы.