Работнику полиции и двум его сообщникам сообщено о подозрении в вымогательстве средств, незаконном завладении автомобилем и продаже информации из государственных баз данных.
Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Согласно материалам следствия, 27-летний правоохранитель в начале апреля 2022 года незаконно завладел внедорожником, выставленным военнослужащим на продажу в одном из автосалонов.
Полицейский сообщил хранителям, что автомобиль находится в розыске и он, как работник правоохранительного органа, имеет право его арестовать и изъять. После того, как правоохранитель в течение недели использовал угнанный автомобиль в собственных целях, он решил завладеть и деньгами продавца.
Для этого правоохранитель привлек двух гражданских лиц для введения в заблуждение военнослужащего, пытавшегося этот автомобиль продать. Подозреваемые выдавали себя за покупателей, якобы купивших этот внедорожник в автосалоне за сутки до начала вооруженной агрессии рф, в то же время не успели его забрать.
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Полицейский в свою очередь настаивал на том, что автомобиль является предметом уголовного правонарушения и в случае, если военнослужащий не оплатит подставным покупателям денежные средства в сумме 20 тыс. долларов США, то он будет конфискован.
В ходе досудебного расследования зафиксирован факт получения денежных средств подозреваемыми. В ходе досудебного расследования установлено, что полицейский неоднократно использовал предоставленный ему доступ к информационным базам данных государственных органов для поиска и передачи конфиденциальной информации третьим лицам.
Следует отметить, что полицейский ранее уже находился в поле зрения правоохранительных органов. Голосеевский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению указанного лица и еще четырех членов этнической преступной группировки в совершении кражи организованной группой. Решается вопрос об избрании подозреваемым мер.
Напомним, жителям многотысячного украинского города советуют уезжать.
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