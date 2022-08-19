Российские оккупанты уже начали вывозить свои семьи из Мелитополя, а местных коллаборантов в оккупированный Крым не пускают, разворачивают на пункте пропуска назад.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.
По его словам, среди кафиров панические настроения. Уже на пятый день они проводят эвакуацию своих семей с территории Мелитополя.
Коллаборантов не пускают в Крым. У нас уже есть не один, а несколько примеров, когда коллаборационистов разворачивают на пункте пропуска в Крыму и возвращают на временно оккупированную территорию Запорожской области», – сказал Федоров.
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Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.
Кроме того, Politeka.net писала, что в Сети появилось видео, как россияне испепеляют жилые дома установкой, которую называют "Змеем Горынычем".
Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.