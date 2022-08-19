Елисейский дворец выпустил собственное заявление после разговора президента Франции Эммануэля Макрона с российским диктатором путиным .

Об этом сообщает "Европейская правда ".

"Президент в очередной раз подчеркнул обеспокоенность рисками, которые создает ситуация на Запорожской АЭС для ядерной безопасности, и поддержал скорейшее направление на место миссии экспертов МАГАТЭ в условиях, согласованных Украиной и ООН. Президент российской федерации сообщил президенту Франции о своем согласии на размещение этой миссии и указанные методы", – сообщили в Елисейском дворце.

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Сообщается, что президенты снова поговорят друг с другом по этой теме в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами.

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Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.

Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.

Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.