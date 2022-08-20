Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своей странице в Facebook.
Там около 16 часов подорвался на мине владелец аграрной компании и депутат поселкового совета.
"По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", — рассказал Живицкий.
Он также отметил, что погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
"Крымский мост не засосет, но потрепать сможет": после взрывов в Крыму заметили опасное явление
Легендарный Кикабидзе сделал щедрый подарок для ВСУ: "Очень мужественный народ"
Не менее четырех взрывов: что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем
Джоли похвасталась, каким красивым и высоким молодым человеком стал ее родной сын: "Ноксу очень повезло!"
"Мужчина находился в автомобиле сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", - добавил глава ОВА.
"Боже, как жалко😢 Царство Небесное, пусть земля будет пухом нашему мирному украинскому земледельцу. Сердечные соболезнования семье";
"Царство небесное🙏 К сожалению, таких случаев много и неизвестно еще сколько будет наша земля будет приходить в себя от нашествия орков";
"Жаль, грусть, слезы... Царство небесное Ивану Григорьевичу. Самые искренние соболезнования родным и близким", — сочувствуют украинцы в комментариях к публикации.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.