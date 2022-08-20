Трагическое событие произошло в пятницу, 19 августа, в Краснопольском обществе Сумщины.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий на своей странице в Facebook.

Там около 16 часов подорвался на мине владелец аграрной компании и депутат поселкового совета.

"По дороге ехал грузовой автомобиль ЗИЛ. Он разминался со встречным автомобилем и съехал на обочину с дороги, проигнорировал предупредительные таблички "осторожно мины". Грузовик взорвался, водитель погиб на месте", — рассказал Живицкий.

Он также отметил, что погиб местный фермер - владелец аграрной компании и депутат поселкового совета, глава ассоциации фермеров и частных землевладельцев Сумской области Иван Дейнека.

"Мужчина находился в автомобиле сам, за рулем. Перевозил собранный урожай", - добавил глава ОВА.

"Боже, как жалко😢 Царство Небесное, пусть земля будет пухом нашему мирному украинскому земледельцу. Сердечные соболезнования семье";

"Царство небесное🙏 К сожалению, таких случаев много и неизвестно еще сколько будет наша земля будет приходить в себя от нашествия орков";

"Жаль, грусть, слезы... Царство небесное Ивану Григорьевичу. Самые искренние соболезнования родным и близким", — сочувствуют украинцы в комментариях к публикации.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.