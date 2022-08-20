Недавние украинские удары по военной и транспортной инфраструктуре оккупантов в Крыму и Херсонской области вводят россию в панику.

Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты считают, что сообщения об ударах по российских объектах в Крыму и Белгородской области "были преувеличены". Однако, согласно спутниковым снимкам, оккупанты начали готовиться к новым ударам – перевозить боеприпасы и технику ближе к полям и лесам.

Аналитики ISW добавили, что не видят на снимках какие-либо повреждения на авиабазе в Бельбеке и аэродроме в Старом Осколе. Видео, которые распространялись по российским чатам в соцсетях, якобы ударов в Бельбеке являются "переработанными", ложными кадрами.

Отметим, утром 20 августа в Крыму произошло новое ЧП: на крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. Об этом заявил «губернатор» Севастополя развозжаев.

«К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — рассказал ставленик оккупантов.

Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что свидетельствует о растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы в тыловых районах. Например, оккупационные власти установили блокпосты для досмотра автомобилей и выявления диверсантов в Севастополе.

Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.