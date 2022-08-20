Об этом говорится в свежем отчете американского Института изучения войны (ISW).
Эксперты считают, что сообщения об ударах по российских объектах в Крыму и Белгородской области "были преувеличены". Однако, согласно спутниковым снимкам, оккупанты начали готовиться к новым ударам – перевозить боеприпасы и технику ближе к полям и лесам.
Аналитики ISW добавили, что не видят на снимках какие-либо повреждения на авиабазе в Бельбеке и аэродроме в Старом Осколе. Видео, которые распространялись по российским чатам в соцсетях, якобы ударов в Бельбеке являются "переработанными", ложными кадрами.
Отметим, утром 20 августа в Крыму произошло новое ЧП: на крышу штаба Черноморского флота прилетел беспилотник. Об этом заявил «губернатор» Севастополя развозжаев.
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«К сожалению, сбит не был, хотя над бухтой работали стрелковым оружием. Шел низко. Жертв нет», — рассказал ставленик оккупантов.
Российские власти заметно усиливают меры безопасности в Крыму, что свидетельствует о растущем беспокойстве российских властей и гражданского населения по поводу угрозы в тыловых районах. Например, оккупационные власти установили блокпосты для досмотра автомобилей и выявления диверсантов в Севастополе.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.