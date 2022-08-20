После победы Украины война будет длиться еще примерно 15 лет, однако уже на территории России.

Такое мнение директор Института трансформации общества, политолог и экономист Олег Соскин высказал в интервью "Главреду".

"Конечно, так и будет", – ответил эксперт на вопрос о том, возможна ли трансформация России и ее распад на 5-10 государств после победы Украины.

"Война будет продолжаться еще лет 15, но уже на российских территориях. И будет распад российской федерации ", – добавил Соскин.

Он также заверил, что народы россии уже готовы к тому, чтобы каждый из них провозгласил независимость.

"В составе рф есть 22 автономных республики, то есть 22 протонациональных государства. Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашия, Якутия, Тува, Башкортостан, Калмыкия - это уже фактически новые национальные государства, готовые, со всеми атрибутами образованием – все есть). Поэтому, как только ослабнет метрополия, то есть лопнет московия, они сразу заявят о своей независимости . Уже был съезд народов россии, где они об этом заявили, то есть там уже все готово для этого", – рассказал политолог.

Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.

Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.

Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.