Португалия выступает против запрета на въезд российских туристов в Европейский Союз.

Об этом заявили в МИД страны в ответ на запрос издания ECO.

Министерство иностранных дел Португалии подчеркнуло, что целью санкций против Москвы не должно быть наказание российского народа.

"Португалия считает, что основная цель режима санкций состоит в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не российский народ", - заявили в МИД.

"Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС, как мы всегда делали", - добавили в ведомстве.

Кроме Португалии против запрета выдачи туристических виз всем россиянам уже выступили Германия, Греция и Кипр.

Напомним, ранее сообщалось, что россиян напугали повестки в почтовых ящиках.

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