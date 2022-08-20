Представители правоохранительных органов Донецкой области объявили подозрение мэру города Константиновка.

Соответствующую информацию в субботу, 20 августа, сообщил пресс-центр Офиса генпрокурора , отметив, что указанное лицо, пользуясь своим служебным положением, завладело чужим имуществом.

В рамках следствия было установлено, что в первые месяцы 2022 года, глава города Константиновка, где на систематической основе ведутся активные боевые действия с россиянами, вместо выполнения задач по обороне города, завладел выделяемыми на нее средствами.

Мэр, заручившись поддержкой руководителя одного из здешних коммунальных предприятий, не провел никаких строительных работ по обустройству защитных объектов вокруг города. Кроме того, присвоил бюджетные средства городского совета на общую сумму более 363 тысяч гривен. После чего подозреваемые распорядились ими по собственному усмотрению.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Чиновника обоснованно подозревают в завладении средствами, которые предназначались для деятельности военных. В результате населенный пункт остался без обороны от противника.

В сообщении правоохранителей не указывается фамилия чиновника, но речь идет об Олеге Азарове.

Олег Азаров возглавляет Константиновку с 2020 года. Он родился в июле 1976 года в Тольятти СССР. Имеет украинское гражданство. Женат. Имеет троих сыновей. Окончил Константиновский индустриальный техникум по специальности "Механик стекольной промышленности"; "Славянский деловой институт".

Работал судебным распорядителем, инспектором в Константиновской Государственной Налоговой Инспекции, с 2009 года начал заниматься адвокатской деятельностью.

Специализация – хозяйственные и налоговые споры. Перед выборами в 2020 году последние пять лет работал юристом с бизнесом. Является членом партии "Оппозиционная платформа "За Жизнь!". На выборах мэра Константиновки в 2020 году СМИ неоднократно отмечали, что у Олега Азарова гражданство РФ.

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