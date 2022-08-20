Власти Гибралтара продадут с аукциона суперяхту стоимостью 65 миллионов фунтов стерлингов подсанкционного российского олигарха Дмитрия Пумпянского.
Об этом сообщило издание The Guardian .
72,5-метровая Axioma уйдет с молотка в пользу американского инвестиционного банка JP Morgan, утверждающего, что миллиардер, владелец яхты Дмитрий Пумпянский, должен ему более 20 миллионов долларов.
Судно с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном было задержано после пришвартования в Гибралтаре в марте.
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Пумпянский – владелец и председатель правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром".
Он подвергся санкциям со стороны Британии, ЕС и США после вторжения РФ в Украину.
Британия заявила, что миллиардер, состояние которого оценивается в 1,84 миллиарда фунтов стерлингов, является одним из "ближайших к Путину" олигархов.
В то время как десятки суперяхт, которые, как подозревают, находятся в собственности подсанкционных российских олигархов, были задержаны или конфискованы по всему миру, Axioma – единственная, которая будет выставлена на продажу.
Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.
Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.
Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.