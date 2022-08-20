В разрушенном и оккупированном Россией Мариуполе произошло покушение на гауляйтера Константина Иващенко, называющего себя "мэром" захваченного города.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, покушение на Иващенко было неудачным. В то же время Андрющенко отметил, что "это только начало"
"Ну что? До сих пор смешно от "возмездие уже здесь?". Продолжение следует", - написал он.
Российские пропагандистские "СМИ" сообщили о том, что на въезде в зоопарк Мариуполя было заложено взрывное устройство, сработавшее в момент подъезда автомобиля гауляйтера.
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В преддверии полномасштабного вторжения России Иващенко был депутатом горсовета Мариуполя от запрещенного пророссийского ОПЗЖ. После 24 февраля он перешел на сторону противника и вместе с другими депутатами ОПЗЖ помогал оккупантам, корректируя обстрелы критической инфраструктуры города. В апреле террористы "днр" назначили его гауляйтером Мариуполя.
Напомним, ранее стало известно о катастрофе россиян в Крыму.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
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