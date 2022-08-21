Из-за российского вторжения в Украину продолжают гибнуть животные в Черном море.

Число погибших дельфинов уже превышает пять тысяч животных, сообщили в организации "Открытые клетки" в Facebook.

"Море выбрасывает на берег не более 5% всех погибших животных. То есть, 95% погибших животных идут на дно моря, поэтому их невозможно зарегистрировать. Они недоступны для обнаружения и подсчета с берега", - рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка "Тузловские" лиманы" Иван Русев.

Ученый считает, что из-за войны войны в Украине количество погибших животных может достигать десятков тысяч.

"Поэтому мы считаем, что за время войны российских варваров против Украины уже погибли, вероятно, десятки тысяч дельфинов", - считает ученый.

Напомним, ранее стало известно о новой денежной выплате – украинцы смогут получить от 100 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Верховной Раде взялись за условия работы украинцев – кого и за что собираются штрафовать.

Кроме того, Politeka.net писала о новом налоге, который могут принять уже в сентябре