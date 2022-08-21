Уорент-офицер сухопутных войск Великобритании Пол Карни заявил, что армия страны должна быть готова к войне с россией.
Об этом пишет британский таблоид Mirror.
Пол Карни предупредил, что войска Британии готовятся противостоять угрозе со стороны россии и готовы противостоять любой агрессии. По его словам, пора подготовить родных и близких о возможной отправке на восток.
Офицер британской армии добавил, что мир изменился 24 февраля – после вторжения рф в Украину и войска Великобритании должны быть готовы к новым реалиям.
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Бывший главнокомандующий армией Великобритании генерал сэр Ричард Даннат считает, что это здравый совет от "лучшего солдата армии".
"Это не значит, что армия вот-вот отправится в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех аспектах жизни. Однако, учитывая войну в Европе, агрессивную россию и озабоченные страны на границах с россией вполне разумно, что британские солдаты реалистично оценивают то, что может произойти», — сказал он.
Напомним, ранее появилась информация, что путин якобы готов на мирные переговоры с Зеленским.
Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.
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