Уорент-офицер сухопутных войск Великобритании Пол Карни заявил, что армия страны должна быть готова к войне с россией.

Об этом пишет британский таблоид Mirror.

Пол Карни предупредил, что войска Британии готовятся противостоять угрозе со стороны россии и готовы противостоять любой агрессии. По его словам, пора подготовить родных и близких о возможной отправке на восток.

Офицер британской армии добавил, что мир изменился 24 февраля – после вторжения рф в Украину и войска Великобритании должны быть готовы к новым реалиям.

Бывший главнокомандующий армией Великобритании генерал сэр Ричард Даннат считает, что это здравый совет от "лучшего солдата армии".

"Это не значит, что армия вот-вот отправится в Украину, но обязанностью любой армии в мирное время является подготовка к войне во всех аспектах жизни. Однако, учитывая войну в Европе, агрессивную россию и озабоченные страны на границах с россией вполне разумно, что британские солдаты реалистично оценивают то, что может произойти», — сказал он.

Напомним, ранее появилась информация, что путин якобы готов на мирные переговоры с Зеленским.

Также сообщалось, что на встрече Зеленского с президентом Турции Эрдоганом был подписан важный документ.

Тем временем в россии продолжают гореть военкоматы - в Сеть слили новое видео.