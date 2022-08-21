Украинцев снова призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в период с 23 по 25 августа.
Об этом сообщил первый замначальника.
Враг может активизироваться в День Независимости и увеличить количество ударов по мирным городам.
Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он советует проходить в укрытие всякий раз, когда возникнет риск ракетного удара.
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"О советах гражданам на эти дни: прежде всего при планировании своих маршрутов перемещение в обязательном порядке заранее узнайте, где есть укрытие, чтобы в случае сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", – отметил он.
Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, изменились ли глобальные планы Кремля относительно Украины.
Также сообщалось, что отмечены признаки контрнаступления ВСУ.
Кроме того, Politeka.net писала, что штаб россиян превратился в кучу мусора – видео.