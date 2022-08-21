Украинцев снова призвали не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, особенно в период с 23 по 25 августа.

Об этом сообщил первый замначальника.

Враг может активизироваться в День Независимости и увеличить количество ударов по мирным городам.

Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий. Он советует проходить в укрытие всякий раз, когда возникнет риск ракетного удара.

украинцы, люди, тревога

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"О советах гражданам на эти дни: прежде всего при планировании своих маршрутов перемещение в обязательном порядке заранее узнайте, где есть укрытие, чтобы в случае сигнала воздушной тревоги вы могли очень быстро и оперативно добраться до укрытия. Соответственно, сам сигнал тревоги надо выполнять безусловно и безальтернативно, чтобы максимально обезопасить себя", – отметил он.

День Независимости

Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, изменились ли глобальные планы Кремля относительно Украины.

Также сообщалось, что отмечены признаки контрнаступления ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что штаб россиян превратился в кучу мусора – видео.