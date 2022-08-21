Пропагандистка путина Маргарита Симоньян заявила, что она ходит с охраной и боится даже детского мяча.

Об этом российская пропагандистка написала после гибели дочери идеолога "русского мира" Дарьи Дугиной.

Об этом Симоньян написала в социальных сетях.

Путинская пропагандистка, неоднократно призывавшая к массовым убийствам украинцев, призналась, что теперь ходит только с охраной.

Симоньян рассказала, что во время прогулки в парке она увидела детский мячик. Тогда один из охранников быстро подбежал и отверг игрушку, якобы заявив пропагандистке, что таким образом ее могут ликвидировать.

Симоньян посетовала, что тогда ей было смешно, однако после гибели Дугиной она опасается якобы покушения.

Напомним, оккупанты получили по зубам от ВСУ сразу на нескольких направлениях.

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Также сообщалось, что министр Резников заявил, что самое страшное украинцы уже пережили.