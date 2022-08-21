Картофельный диктатор Лукашенко не применит свою армию против Украины, потому что через месяц останется без армии вообще.

Об этом говорит военный аналитик Александр Коваленко.

"Увидел замечательную заметку, что за почти 6 месяцев войны в Украине ВСУ уничтожили российских оккупантов (45 200) больше, чем вся армия Беларуси (45 тыс).

Да, это действительно так, хотя и не совсем так.

Дело в том, что 45 тыс это с учётом не боевых родов войск и персонала.

Если говорить о конкретно боевых подразделениях, то это около 17 тыс человек, сухопутных войск и ССО. Но, в реальности, более-менее и на этом надо акцентировать внимание, боеспособных не более 20 БТГр и ТГр. То есть, около 10 тыс чел.

То есть, за полгода ВСУ перемололи 4 боеспособных состава беларуской армии и это даже без учёта того, что оснащение и подготовка вс рф, особенно подразделений принявших участие во вторжении в первые недели, на порядок выше вс рб.

Это, кстати, ещё к вопросу о том, задействует ли Лукашенко свою армию против Украины. Не задействует. Потому, что прекрасно понимает, что через месяц останется без армии вообще", - анализирует Коваленко.

Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.

Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.

Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.