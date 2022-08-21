Это одно из евроинтергационных обязательств нашего государства в рамках соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла соответствующий законопроект. На линию 112 смогут обращаться за помощью также люди, не владеющие государственным языком.

Заместитель министра внутренних дел Украины Богдан Драпятый рассказал, что теперь, например, в случае ДТП, чтобы обратиться в службы экстренной помощи не нужно будет звонить по разным номерам телефонов, таким как 101, 102 или 103, достаточно будет набрать единый номер 112 .

"Когда человек находится в стрессе, каждая секунда крайне важна. Внедрение службы экстренной помощи позволит упростить соответствующий алгоритм. Человек звонит на единый номер 112. Оператор может определить место нахождения этого человека по геолокации и, соответственно, уже направить одновременно несколько служб, которые нужны: пожарных, спасателей, службу медицинской помощи и другие службы", - пояснил Драпятый.

Напомним, оккупанты могут готовить к 24 августа массированный ракетный удар по Украине.

Враг тянет к украинской границе вагоны, забитые боеприпасами и ракетами.

Также сообщалось, что Кремль якобы пытается добиться прямых переговоров путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.