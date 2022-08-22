В итоге это может помешает стране-агрессору добиться значительного территориального продвижения в ближайшие месяцы, за исключением серьезных изменений на поле боя.

Оккупанты демонстрируют постоянную неспособность превращать небольшие тактические успехи на Донбассе в так называемые оперативные. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Уточняется, что российские наступательные операции на востоке Украины исчерпали ограниченный импульс, который они набрали в конце июля, и достигли своей кульминации.

"Неспособность российских войск извлечь выгоду из предыдущих успехов в районе Бахмута и Авдеевки является примером более фундаментальной российской военной проблемы - продемонстрированной неспособности превратить тактические успехи в оперативные успехи", - уточнили американские аналитики.

Аналитики подчеркнули, что российским силам постоянно не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы Украины или вывести из строя значительные части украинских оборонительных рубежей.

Поэтому они постоянно дают украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых захватчики должны затем начать новые преднамеренные атаки.

Это явление помогает объяснить чрезвычайно медленные темпы продвижения войск РФ на восток и убедительно свидетельствует о том, что оккупанты не смогут захватить больше территории в ближайшие месяцы, если только ситуация не будет развиваться непредвиденным образом.

Напомним, что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем.

Как Politeka сообщала, вояки "ЛНР" пошли против российского командования, первые подробности бунта.

Также Politeka писала, туристы слили фото новой базы российских ПВО в Крыму.