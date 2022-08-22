Ушел из жизни старейший актер Театра Моссовета и один из старейших артистов Москвы, народный артист россии Николай Сергеевич Лебедев.

Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении Официального канала Театра.

Николай Сергеевич родился 15 декабря 1921 года. В апреле 1941 г. молодой артист был призван в армию и с первых дней войны оказался на фронте.

«Был контужен, ранен и в бессознательном состоянии взят в плен. Три неудачных побега, шесть концентрационных лагерей прошел Николай Сергеевич. В 1945 г. вместе с другими узниками лагеря «Ламсдорф-III» в Судетах был освобожден советскими войсками и продолжил службу в армии», - говорится в сообщении.

После войны Лебедев вернулся в ТЮЗ, а затем поступил в Школу-студию при МХАТе. После её окончания в 1950 году стал частью труппы Театра имени Моссовета. Во МХАТ Лебедева не приняли, так как он был в плену.

Актёр снимался в фильмах "Ровесник века", "Укрощение укротителя", "Вечный зов", "Баламут", "Отпуск за свой счет", "Звезда пленительного счастья" и других.

Несмотря на то, через что прошел Лебедев, в марте 2022 года он подписал обращение в поддержку военного вторжения России в Украину.

Скончался Лебедев на 101-м году жизни.

«Кто бы ему приносил письма на подпись, наверняка сам попросил. Очередная нежить. Земля стекловатой», «Этому столетнему м***ку жизнь предлагала много шансов стать человеком, но он предпочел перерождение в животного (наверное, в скунса). Земля - стекловатой!», - пишут пользователи соцсетей в комментарии.

Впрочем, некоторые высказали предположение, что в его возрасте было простительно не вполне понимать, что происходит на самом деле и кто виноват.

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