Об этом, как пишет Politek.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Как выяснилось, они задерживаются до установления личности.
«Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?», - сообщил Гайдай.
Глава Луганщины также сообщил, что из-за методов, к которым прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста, уже некому работать.
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«Как вот на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не на ком будет жениться. Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне. Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста», – рассказал Гайдай.
Добавим, что в Луганской области оккупанты совершили 7 ракетных ударов минувшей ночью, 11 раз обстреливали позиции наших военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, 5 раз пытались организовать танковые наступления.
Напомним, в это время в оккупированном Донецке раздаются сильные взрывы – пылает очередной склад россиян с боеприпасами.
Также сообщалось, что туристы в оккупированном Крыму показали новую российскую базу ПВО.
Кроме того, Politeka.net писала, что умер российский актер, поддержавший нападение России на Украину.