Жители временно оккупированного Луганска сообщают о неоднократных случаях исчезновения детей от 14 до 18 лет.

Об этом, как пишет Politek.net, сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Как выяснилось, они задерживаются до установления личности.

«Процедура длится не 72 часа, как обычно, а пока за ребенком не придет отец или брат, которых ставят перед выбором: если не ребенок, кто вместо него пойдет на фронт?», - сообщил Гайдай.

Глава Луганщины также сообщил, что из-за методов, к которым прибегают оккупанты, чтобы принудительно мобилизовать мужчин призывного возраста, уже некому работать.

«Как вот на шахте в Довжанске, откуда мобилизовали 430 работников, а скоро дойдет до того, что женщинам не на ком будет жениться. Впрочем, уже подросших детей россияне начали готовить к войне. Так, в Беловодском районе в день 225-летия образования села Новодеркул состоялось «торжественное принятие присяги и посвящение в участники военно-патриотического движения «Молодая гвардия» 30 детей школьного возраста», – рассказал Гайдай.

Добавим, что в Луганской области оккупанты совершили 7 ракетных ударов минувшей ночью, 11 раз обстреливали позиции наших военных из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, 5 раз пытались организовать танковые наступления.

Напомним, в это время в оккупированном Донецке раздаются сильные взрывы – пылает очередной склад россиян с боеприпасами.

Также сообщалось, что туристы в оккупированном Крыму показали новую российскую базу ПВО.

Кроме того, Politeka.net писала, что умер российский актер, поддержавший нападение России на Украину.