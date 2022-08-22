Военные также рассказали, что нанесли 2 удара авиацией по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Бурхановки и Александровки.

Украинские военные усилили огневой контроль Каховского моста. Таким образом российским оккупантам будет значительно труднее им пользоваться, ведь он станет для войск рф постоянной ловушкой.

Об этом сообщили в сводке оперативного командования "Юг". Видео опубликовано на Facebook-странице.

Как отметили в командовании, украинским военнослужащим удалось откорректировать пропускную способность моста.

"В рамках выполнения огневых задач ракетно-артиллерийскими подразделениями усилен огневой контроль и откорректирована пропускная способность Каховского моста", – сказано в сводке ОК "Юг".

Военные также рассказали, что нанесли 2 удара авиацией по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Бурхановки и Александровки.

Согласно подтвержденным данным, 21 августа армия рф на Юге Украины потеряла: 20 военных, одну корпусную самоходную пушку типа Гиацинт-С, одну самоходную гаубицу Мста-С, две пусковые установки С-300, одну радиолокационную станцию ​​подсветки и наведения, мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов Небо-М, две буксированные минометы 120-го калибра и три единицы бронированной техники.

Напомним, что произошло на аэродроме "Бельбек" под оккупированном Севастополем.

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