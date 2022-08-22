Об этом, как пишет Politeka.net сообщил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, уменьшено количество военно-учетных специальностей для женщин. Кроме того, было предложение сделать их на добровольной основе. То сть, женщина может становиться на учет, а может не становиться.
«Конечно, это должно давать какие-либо привилегии и мотивацию для того, чтобы женщины становились на учет", — отметил эксперт.
Добавим, ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщила, что «на сегодняшний день в государстве нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете».
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«Вместе с тем для Вооруженных Сил остается потребность в специальностях и специалистах медицины, радиотехники, пищевых технологий», - подчеркнула Маляр.
Также она сообщила, что главное управление персонала Генерального штаба ВСУ предлагает внести изменения в законодательные и нормативные акты в части взятия женщин на воинский учет:
Сокращение перечня специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на воинский учет военнообязанных, в соответствии с нынешними потребностями ВСУ.
Добровольность постановки на воинский учет женщин, получивших специальности, содержащиеся в доработанном списке.
Определение, что организация взятия женщин на воинский учет в Украине начнется не ранее, чем через месяц после завершения особого периода в государстве.
Кроме того, Маляр подчеркнула, что обязательность постановки на воинский учет женщин, имеющих определенные военно-учетные специальности, – это норма закона, и ни Минобороны, ни Генштаб изменить его не могут.
Напомним, ранее был опубликован список специальностей для постановки на воинский учет.
Также сообщалось, что в Генштабе выдали пояснение относительно выезда из города без согласования с военкоматом.
В СНБО также сделали важное заявление по военному учету для женщин.