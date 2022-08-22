После страшной войны с Россией Украина станет совсем другой страной, в которой не будет места олигархам.

Такое мнение высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Могу сказать личное впечатление – после войны у нас не будет олигархов, потому что общество не позволит людям влиять на политику, государственные процессы, депутатов, покупать законы, как все было раньше. Я более чем уверен, что такого не будет, общество не даст это сделать», – заявил Данилов в интервью изданию «Бабель» .

Данилов также уверен, что после этой войны "будет совсем другая страна".

«Что касается коррупции, все старые схемы просто не смогут существовать. Не будет никаких олигархов. Будут ли бизнесмены? Будут, но те, которые платят налоги, ответственные за то, что они создают рабочие места, за это им будет благодарность», - сообщил Данилов.

Также Данилов в интервью рассказал, что неожиданностью стало вторжение россиян с территории Беларуси, поскольку за несколько дней до полномасштабной войны министр обороны Алексей Резников общался с министром обороны Беларуси Виктором Хрениным. Тот со своей стороны гарантировал, давал слово генерала, офицера, что угрозы с территории их страны не будет, отметил Секретарь СНБО. В том же уверял и глава пограничной службы РБ.

Между тем, стало известно, что еще один телеканал перешел в собственность государства. Так, АРМА передало имущество "4 канала", принадлежавшего изгнанному из фракции "Слуга народа" нардепу Ковалеву, в распоряжение Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Напомним, жители оккупированного Луганска сообщают об исчезновении детей, что произошло.

Также сообщалось, что туристы в оккупированном Крыму показали новую российскую базу ПВО.

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