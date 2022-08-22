Жена пресс-секретаря президента рф Дмитрия Пескова, несмотря на введенные против нее санкции, спокойно посещает и веселится в ЕС.

Так, по информации Телеграмм-канала "ЧТД", миллионерша и фигуристка Татьяна Навка, отметилась на тусовке в ресторане в Греции. Развлекаясь, женщина перебило гору посуды.

«Она попала сразу под санкции Евросоюза и США, но лето на курортах Краснодарского края почему-то решила не проводить. На видео она весело бьет тарелки в греческом ресторане, пока плебеям (зачеркнуто) другим россиянам аннулируют визы", - прокомментировали в телеграм-канале.

Отметив также, что этот пост Навка из своего Instagram удалила. Впрочем, видео быстро разтелелось по Сети и вызвало недовольство у россиян.

«Вот истинное лицо нашей элиты», «Это за такую власть и страну погибают сейчас наши ребята? Ужас», «Неприятно на это смотреть», «По пьяни можно и серьезно травмироваться....», «Стыд и позор ей», «С жиру бесится», - комментирию кадры с Навкой россияне.

Некоторы комментаторы попытались объяснить, что это такой специальной ресторан, в котором дают посуду «для битья», на что им возразили, что, мол, "пусть бьет тарелки в Крыму под бомбами", а не на тусовках и ресторанах в Европе.

Напомним, Михаил Ходорковский неожиданно посочувствовал путинскому пропагандисту и идеологу Александру Дугину.

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