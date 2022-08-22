В Крыму после серии взрывов оккупационные власти устроили проверку бомбоубежищ.

В частности, к встрече с вооруженными силами Украины начали готовятся в оккупированном Севастополе. Об этом сообщил гауляйтер Михаил Развожаев в телеграм-канале .

"Поскольку у нас еще действует "желтый уровень", на выходных проверил состояние укрытий", — написал пособник оккупантов.

Он добавил, что дал поручение своим подчиненным разместить в городе указатели с информацией о расположении бомбоубежищ, а также промаркировать подвалы табличками с номерами телефонов и квартир, где находятся ключи от укрытий.

Гауляйтер при этом заверил, что временно оккупированный Севастополь находится "под надежной защитой".

Отметим, 18 августа на военном аэродроме Бельбек, что под Севастополем, прозвучала серия взрывов.

Напомним, что удар по жилому дому в Харькове, количество жертв неуклонно растет.

Как сообщала Politeka, названы направления, где враг мощно получил по зубам от ВСУ.

Также Politeka писала, что для россиян начинает действовать жесткий запрет, жизнь для них не будет прежней.