На этот вопрос, который часто ставили ему представители СМИ, Усик ответил с ринга в Саудовской Аравии.

После поединка с Джошуа Усик услышал с трибуны название родного для себя города – Симферополь.

"Еще раз крикни!" – попросил болельщика Усик и на очередной крик супертяж громко прокричал: "Украина!".

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"Наконец-то сказал это твердо!", - прокомментировали видео.

Напомним, Александр Усик после оккупации Крыма в 2014 году покинул родной город и переехал с женой в Киев.

Весной этого года после полномасштабного военного вторжения России в Украину дом Усика в Киевской области был захвачен кадыровцами.

Жена боксера опубликовала фото, где показала последствия пребывания «русского мира» в их стенах.

Также сообщалось, что Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.