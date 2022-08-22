На этот вопрос, который часто ставили ему представители СМИ, Усик ответил с ринга в Саудовской Аравии.
После поединка с Джошуа Усик услышал с трибуны название родного для себя города – Симферополь.
"Еще раз крикни!" – попросил болельщика Усик и на очередной крик супертяж громко прокричал: "Украина!".
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"Наконец-то сказал это твердо!", - прокомментировали видео.
Напомним, Александр Усик после оккупации Крыма в 2014 году покинул родной город и переехал с женой в Киев.
Весной этого года после полномасштабного военного вторжения России в Украину дом Усика в Киевской области был захвачен кадыровцами.
Жена боксера опубликовала фото, где показала последствия пребывания «русского мира» в их стенах.
Также сообщалось, что Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.
Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.