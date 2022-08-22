После победы в реванше с Энтони Джошуа чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик громко и четко заявил, что его родной Симферополь – это Украина.

На этот вопрос, который часто ставили ему представители СМИ, Усик ответил с ринга в Саудовской Аравии.

После поединка с Джошуа Усик услышал с трибуны название родного для себя города – Симферополь.

"Еще раз крикни!" – попросил болельщика Усик и на очередной крик супертяж громко прокричал: "Украина!".

Вважаю, це відео ідеально закінчує марафон по #UsykJoshua2



📹 tik tok hnatyshynoxana pic.twitter.com/aX1jFmpYco — Андрій Розанов (@AndriiRozanov) August 21, 2022

"Наконец-то сказал это твердо!", - прокомментировали видео.

Напомним, Александр Усик после оккупации Крыма в 2014 году покинул родной город и переехал с женой в Киев.

Весной этого года после полномасштабного военного вторжения России в Украину дом Усика в Киевской области был захвачен кадыровцами.

Жена боксера опубликовала фото, где показала последствия пребывания «русского мира» в их стенах.

Также сообщалось, что Усик, едва сдерживая слезы, записал мощное обращение.

Как сообщала Politeka, Усик раскрыл украинцам один из своих жизненных принципов.