Как сообщает местное управление МЧС, информацию о пожаре спасатели получили днем 22 августа, площадь возгорания быстро увеличилась и уже вечером полыхали 50 га.
Пожар тушат более 170 спасателей, задействованы два вертолета Ми-8 и десятки единиц техники.
Российские СМИ также соощают о сложной обстановке с пожарами в Рязанской области, где был введен режим ЧС. Дым от этого масштабного пожара уже дошел до Подмосковья.
"Эвакуируйтесь": жителей одной из областей уговаривают уезжать, пока не поздно
Все в огне и дыму: Антоновский мост в Херсоне вновь в центре внимания после "8-10 прилетов"
Леся Никитюк насмешила кадрами, чем занимается дома на Хмельнитчине: "Так вот, не дай бог..."
Новый хит Пономарева всколыхнул весь мир, появились подробности: "Передайте кто-то..."
Финалистка "Холостяка" Юлия "Зайка" призналась, почему бы не смогла жить с Заливако: "Когда Михаил..."
Всего в россии на данный момент зафиксировано около 10 пожар в почти 20 регионах.
«Ооо, камни с неба?», «Только бы дождь не пошел!», «Очень жаль животных и птиц», - комментируют украинские пользователи Telegram кадры пожара в ростовской области.
Напомним, в россии продолжают полыхать военкоматы.
Так, на днях горел военкомат, расположенный недалеко от Твери.
Напомним, что это далеко не первый случай пожара в российских военкоматах с 24 февраля. Так в статье, размещенной на Wikipedia и посвященной атакам на российские военкоматы, описываются десятки случаев возгораний в зданиях военкоматов в разных регионах россии.
Также пожары случались в зданиях ФСБ, Росгвардии и даже на КПП отдела полиции.
Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".
Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.