Как сообщает местное управление МЧС, информацию о пожаре спасатели получили днем 22 августа, площадь возгорания быстро увеличилась и уже вечером полыхали 50 га.

Пожар тушат более 170 спасателей, задействованы два вертолета Ми-8 и десятки единиц техники.

Российские СМИ также соощают о сложной обстановке с пожарами в Рязанской области, где был введен режим ЧС. Дым от этого масштабного пожара уже дошел до Подмосковья.

Всего в россии на данный момент зафиксировано около 10 пожар в почти 20 регионах.

«Ооо, камни с неба?», «Только бы дождь не пошел!», «Очень жаль животных и птиц», - комментируют украинские пользователи Telegram кадры пожара в ростовской области.

Напомним, в россии продолжают полыхать военкоматы.

Так, на днях горел военкомат, расположенный недалеко от Твери.

Напомним, что это далеко не первый случай пожара в российских военкоматах с 24 февраля. Так в статье, размещенной на Wikipedia и посвященной атакам на российские военкоматы, описываются десятки случаев возгораний в зданиях военкоматов в разных регионах россии.

Также пожары случались в зданиях ФСБ, Росгвардии и даже на КПП отдела полиции.

Также Politeka.net писала, что на кадрах из Луганска россиянам наглядно показали, как их будут отлавливать на улицах - "за любовь к россии надо платить".

Кроме того, Politeka.net писала, что жителей Санкт-Петербурга уже напугала куча повесток в почтовых ящиках.