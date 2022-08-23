Так, по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Крымский мост можно серьезно повредить тактическим ядерным оружием, которого у Украины нет.
«И если бы было, мы вряд ли бы стали его применять. Поэтому забудьте про Крымский мост. Символический удар - может быть - шугануть. Но реально - "нит"», - заверил Арестович в эфире Фейгин Live.
Представитель ОП также отметил, что, когда-нибудь, возможно, и дойдет до удара по Крымскому мосту, но «удар по Антоновскому еще раз показывает перспективы всех этих ударов по Крымскому мосту». Мол, «они – никакие».
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Арестович также рассказал, что на южном направлении, в Херсонской области, оккупанты бросили в бой несколько батальонно-тактических групп. БТГ, по словам Арестовича, были переброшены с левого берега Днепра на правый и пытаются отодвинуть украинские войска от Херсона в сторону Николаева.
"Не очень у них выходит, прямо скажем", — заверил Арестович.
Напомним, 22 августа ВСУ нанесли новые удары по Антоновскому мосту в Херсоне, который временно оккупирован россиянами.
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